Президент заявив про невідкладність створення спеціального антикорупційного судового органу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу. Цей орган має бути сформований на конкурсній основі із суддів з бездоганною репутацією», - заявив він.

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За словами глави держави, цей орган має бути залежним лише від закону, але вільним від будь-яких сторонніх впливів: «мого і вашого, шановні народні депутати, політичних партій і прогресивної громадськості».

Також за словами президента, він має відповідати стандартам Ради Європи і Венеціанської Комісії. І, головне, – бути ефективним, а не «створеним для галочки».