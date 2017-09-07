Україна посилила контроль на всіх ділянках кордону через навчання "Захід–2017" - Порошенко

Київ. 7 вересня. УНІАН. Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону через російсько-білоруські навчання «Захід–2017».

Читайте такожУ розвідці не відкидають військових навчань бойовиків на Донбасі на тлі російського "Заходу-2017" Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу в парламенті зі щорічним посланням заявив президент України Петро Порошенко.

Говорячи про навчання "Захід–2017", він зазначив, що "доречніше їх було би іменувати "Антизахід".

"Природно, що саме через це, а не з якихось інших причин, ми й посилили контроль на всіх ділянках державного кордону", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активну фазу спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії «Захід-2017» заплановано на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників навчань «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.

У Міноборони РФ запевняють, що в рамках «антитерористичних» навчань «Захід-2017» не готуватимуть плацдарм для вторгнення в Україну, і задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.