Журналістка «5-го каналу» вимагає мільйон в охоронця Ахметова

Журналістка «5-го каналу» Альона КОЧКІНА подала до суду на охоронця резиденції бізнесмена Рината АХМЕТОВА, оцінивши завдану їй моральну шкоду в 1 млн. грн.

Як нагадує Обком, А.КОЧКІНА подала заяву до Донецької прокуратури на дії одного з приватних охоронців, який не дозволив їй проводити відеозйомку біля резиденції Р.АХМЕТОВА. Прокуратура провела розслідування і передала справу до суду. А.КОЧКІНА суд виграла.

Після цього журналістка подала до суду позов з вимогою відшкодувати їй моральну шкоду за порушення недоторканності приватного життя. Моральну шкоду А.КОЧКІНА оцінила в 1 млн. грн.

У позові А.КОЧКІНОЇ, направленому до суду, наголошується, що вранці 13 травня 2005 року в районі кафе «Дубок», яке розташоване за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча, невстановлені особи незаконно збирали конфіденційну інформацію про А.КОЧКІНУ шляхом прихованого відеоспостереження.

1 липня 2005 року прокуратурою Донецької області була порушена кримінальна справа № 67-1709 за фактом порушення недоторканності приватного життя за ознаками злочину, передбаченого ст. 182 Кримінального кодексу України.

У даній кримінальній справі А.КОЧКІНА була визнана потерпілою і цивільним позивачем.

А.КОЧКІНА вважає, що в результаті цього злочину їй було завдано моральної шкоди.

«Після того, як я дізналася про здійснення щодо мене незаконних дій, та ще і дотепер невстановленими особами, у мене зникло бажання далі займатися улюбленою справою, якій я присвятила все своє життя, стан мого здоров`я погіршився через побоювання за своє життя і здоров`я і життя і здоров`я моїх рідних, я стала багато нервувати, виник страх перед наступним днем, з`явилася надмірна стурбованість, знизилася працездатність», - зазначає А.КОЧКІНА в позовній заяві.

Вона оцінила заподіяну їй моральну шкоду в 1 млн. грн.