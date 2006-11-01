Янукович має кандидатів на посади міністрів юстиції і культури

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонує Верховній Раді призначити Юрія БОГУЦЬКОГО міністром культури та туризму, а Олександра ЛАВРИНОВИЧА - міністром юстиції України.

Про це УНІАН повідомило джерело в антикризовій коаліції.

Водночас офіційно цю інформацію поки що ніхто не підтверджує.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада, як очікується, розгляне сьогодні питання про міністрів від блоку „Наша Україна”, які раніше подали заяви про відставку: міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА, міністра культури Ігоря ЛІХОВОГО.

Сьогодні голова ВР Олександр МОРОЗ повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ готовий внести на розгляд ВР нові кандидатури на посади міністра юстиції та міністра культури і туризму.

Разом з тим по кандидатурах на заміщення посад міністра сім’ї, молоді та спорту і міністра охорони здоров’я мають бути проведені додаткові консультації, сказав О.МОРОЗ.

Тому О.МОРОЗ запропонував парламенту розглянути сьогодні відставку лише двох міністрів – юстиції та культури.