Ющенко не хоче бути капітаном корабля без порту приписки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще раз наголошує на важливості європейського вибору для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

«Переконаний – це не красива теорія. Я хочу кожен раз, апелюючи до нації, сказати: ті стандарти, за якими живе Європа, це на сьогодні кращі стандарти», - сказав Президент. Він також підкреслив, що Україна навіть географічно перебуває не просто в Європі, але є центром Європи.

"Як добитися членства в ЄС, якщо про це не дбати? Якщо не сказати, що це наша стратегія, то це буде логіка поведінки як в корабля, який не знає порту приписки, .... куди вітер – туди і погнало", - зазначив Ющенко.

При цьому Президент наголосив на необхідності вести постійну полеміку у суспільстві щодо європейського вибору.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що європейський вибір не означає погіршення відносин України зі східними сусідами.

«Європейська політика не є політика проти когось», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також зазначив, що розуміє, чому далеко не всі на сьогодні сприймають європейські цінності. «Країна звикла жити в колонії багато років, вільне мислення ще мало у кого є», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент зазначив, що потрібно з повагою ставитися до різних точок зору, які є в суспільстві. З іншого боку В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що країна повинна обирати свій стратегічний курс вже зараз.