Після трамадолу Луценко хоче заборонити ліки з ефедрином
15:59, 16 квітня 2009Політика
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Знову чергові проблеми в аптеках?
Міністерство внутрішніх справ України ініціюватиме у Кабінеті міністрів заборону продажу без рецептів ліків з вмістом ефедрину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії МВС у Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«Усі ліки з ефедриновою складовою повинні продаватися за рецептом», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, незважаючи на те, що завдяки зусиллям МВС і громадськості було заборонено вільний обіг трамадолу, з’явилися нові препарати з ефедрином, але під іншою назвою і в іншій упаковці.
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