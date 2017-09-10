В очікуванні Саакашвілі: у поліції розповіли про обстановку вночі на пункті пропуску "Краковець"

Протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій поблизу пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні не зафіксовано. Про це повідомляє в неділю зранку прес-служба поліції Львівщини.

"Упродовж ночі на 10 вересня жодної інформації про правопорушення або надзвичайні події до підрозділів поліції не надійшло", - йдеться в повідомленні.

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В поліції зазначили, що поблизу пункту пропуску розміщено наметове містечко учасників раніше заявленого масового заходу. На прохання низки народних депутатів, організаторів цієї акції та представників громадських організацій поліція здійснює посилену охорону публічної безпеки і порядку.

На місці перебуває начальник поліції Львівської області Валерій Середа, а також керівники структурних поліцейських підрозділів.

Повідомляється також, що в суботу ввечері відбувся інструктаж сил поліції, залучених до охорони публічної безпеки і порядку на території поблизу прикордонного пункту пропуску "Краковець".