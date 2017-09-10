На КПП "Краковець" затримали 40 людей в камуфляжі, які рухались до прибічників Саакашвілі

У пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано рухалися в бік ПП і наметового містечка прихильників лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Як розповів журналістам присутній на місці начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Валерій Середа, організована злочинна група людей була затримана співробітниками поліції для встановлення їхніх осіб та з'ясування місця проживання, передає «Еспресо ТБ».

"Ми поки не знаємо, хто ці люди, але в зв'язку з тим, що вони прямували організованою групою до пункту пропуску в напрямку наметового містечка прихильників Саакашвілі, поліція вжила заходів, для того, щоб з'ясувати їхні наміри", - розповів Середа.

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Поліцейські зупинили цих людей на відстані в кілька сотень метрів від ПП з протилежного боку траси від розбитого прихильниками Саакашвілі наметового містечка.

В даний час зазначених людей оточили поліцейські в шоломах і бронежилетах і проводять опитування. Будь-яких конфліктних ситуацій або порушень громадського порядку немає, обстановка у ПП залишається спокійною.

Поблизу від наметового містечка рідким ланцюгом стоять близько сотні співробітників поліції в захисній амуніції. Ще кілька десятків правоохоронців розташувалися на протилежному від табору активістів боку траси.

Рух автомобілів, які прямують через "Краковець" на виїзд до Польщі, в даний час фактично зупинено, і в напрямку держкордону утворилася значна черга з транспортних засобів. При цьому автомобілі, що в'їхали з Польщі в Україну, без перешкод проїжджають через ПП.