Близько трьох тисяч прихильників Саакашвілі зібралися біля пункту пропуску "Краковець" (фото)

Близько трьох тисяч прихильників екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі, якого президент позбавив громадянства України, зібралися біля пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час на території наметового містечка присутні близько трьох тисяч активістів, серед яких народні депутати України Мустафа Найєм, який потім вирушить до Польщі зустрічати Саакашвілі, Семен Семенченко, Єгор Соболєв, Юрій Дерев’янко та інші.

Біля наметового містечка виставлено велику кількість державних прапорів України, стягів з символікою партій «Солідарність» та «Руху нових сил», розтягнуто транспарант з написом «Якщо уряд не може працювати, не наживаючись на людях, він мусить піти геть назавжди у тюрму».

Зараз на спеціально облаштованій сцені лунають виступи активістів та народних депутатів.

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Транспортний рух біля пункту пропуску відбувається у звичному режимі, автомобілів тут зараз дуже мало. Довкола великі кордони міліції, які забезпечують правопорядок. На даний час працівники поліції зупинили групу з близько 50 осіб, одягнених у спортивну та камуфляжну форму, які своєю поведінкою викликали застереження щодо можливого здійснення провокацій.

Працівники поліції відвели їх в бік і оточили кільцем, проводяться заходи щодо встановлення їхніх осіб, а також перевіряється, чи є у них з собою холодна зброя, або ж інші заборонені предмети.

На даний час ситуація у пункті пропуску спокійна і контрольована.

Колона мікроавтобусів з представниками ЗМІ та активістами готується перетнути пункт пропуску з Польщею для зустрічі Саакашвілі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби «Руху нових сил» Мар’яна Почтар, після завершення акції у Краковці і зустрічі Саакашвілі, активісти вирушать у Київ до стін парламенту вимагати розпуску Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня екс-президент Саакашвілі планує повернутися в Україну через КПП «Краковець», де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники «Руху нових сил», політики та активісти.