Меркель згадала історію НДР, говорячи про Крим

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, розмірковуючи про анексію Криму, згадала історію об'єднання Німеччини, в інтерв'ю Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, передає Корреспондент.net.

Раніше лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер запропонував Європі закрити очі на анексію Криму, щоб налагодити відносини з Росією. Його підтримав кандидат у канцлери від партії Альтернатива для Німеччини Александер Гауланд.

"Якщо я, приміром, чую, що потрібно просто визнати російську анексію Криму, я міркую так: а що б сталося, якби тоді до нас в НДР було б таке ставлення, під девізом "Німеччина поділена, тут нічого не змінити", - заявила Меркель в інтерв'ю, підкресливши, що це питання не може бути заморожене.

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Канцлер додала, що вважає дуже мужню позицію тих людей в НДР, які "були готові утримувати всю країну" і вести її до об'єднання.

Раніше кандидат в президенти Росії від опозиційної політичної партії Яблуко Григорій Явлінський заявив, що Крим є територією України, анексованої всупереч міжнародному праву і договорами, підписаними і ратифікованими Росією.