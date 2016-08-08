Російська партія "Яблоко" про "проблему" Криму: РФ стала країною з невизнаними кордонами

Про це керівники партії "Яблоко" заявили на прес-конференції у Москві в ході презентації програми партії на вибори до Держдуми, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

«Позиція нашої партії абсолютно визначена: цю проблему (Криму) необхідно вирішити. На жаль, вона була створена внаслідок того, що було порушено домовленості, результатом чого стало серйозне становище самого Криму і дуже важке соціально-економічне становище нашої країни як наслідок вжитих санкцій, а потім запроваджених антисанкцій», - сказала голова партії «Яблоко» Емілія Слабунова.

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Вона наголосила, що зусилля дипломатії післявоєнної епохи були докладені, щоб врегулювати питання про кордони. За словами Слабунової, нині проблема кордонів стала актуальною для світової спільноти, і «ми є країною з невизнаними кордонами».

Як заявила Слабунова, «ситуацію залишати так не можна».

У свою чергу, один з лідерів партії Григорій Явлінський зазначив, що було порушено всі міжнародні правила.

«Ми стали державою з невизнаними кордонами, мене як російського політика це не влаштовує, як і не влаштовує, що проти моєї країни запроваджують санкції всі кому не лінь. Від цього падає рівень життя в моїй країні», - сказав Явлінський.

Він заявив, що жителі Криму стали громадянами з обмеженими правами порівняно з країнами Європи.

«Я вважаю абсолютно неприйнятними конфронтацію, війну і провокацію, у тому числі на Донбасі, проти сусідньої незалежної держави під назвою Україна», - наголосив Явлінський.

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За його словами, у зв'язку з цим «Яблоко» вважає за необхідне визнати, що «це було зроблено поза міжнародними правилами», і потрібна міжнародна конференція «з усіма зацікавленими сторонами - Україною, Росією, Євросоюзом, країнами-гарантами по Будапештському меморандуму - Великобританією, США і Росією, мабуть, також Туреччиною та іншими зацікавленими країнами у цьому врегулюванні».

Як сказав Явлінський, така міжнародна конференція повинна виробити дорожню карту для вирішення проблеми Криму.

У свою чергу депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков зазначив, що не варто думати, що в РФ однозначна думка щодо Криму. Він повідомив, що під час зустрічей з виборцями пояснює пенсіонерам, як Крим (окупація півострова Росією – УНІАН) вплинув на ціни, зарплати і пенсії.

«Я вас запевняю, жодних проблем немає. Одні тільки провокатори кричать. Ця позиція («Яблока») прийнятна і прохідна з точки зору отримання результату на виборах», - сказав Гудков.