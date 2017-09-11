Адвокат Саакашвілі попросив для нього додаткового захисту

Адвокат колишнього глави Одеської області Міхеіла Саакашвілі заявив про те, що подав до Державної міграційної служби заяву про визнання підзахисного особою, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала в ефірі телеканалу NewsOne.

«Подача такої заяви передбачається законом про статус біженців і осіб, які потребують додаткового захисту», — вказав Галабала.

Адвокат пояснив, то для подачі такої заяви у захисту Саакашвілі було кілька чинників, які зіграли важливу роль.

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«Міхеіл Саакашвілі може бути об'єктом переслідування грузинської влади. Відповідно до інформації, поширеної заступником міністра юстиції Сергієм Пєтуховим, Грузія подала запит на екстрадицію Михайла Саакашвілі. Ми боїмося, що в результаті задоволення цього запиту до Саакашвілі будуть застосовані тортури в Грузії або у нього не буде права на справедливий суд. Щоб не допустити передачі Саакашвілі в Грузії і держава Україна взяла на себе додаткові обов'язки з охорони Саакашвілі ми подали цю заяву», — пояснив захисник.

Галабала зазначив, що на сьогодні Саакашвілі все одно має додатковий захист з України як особа без громадянства, але постійно проживає в країні.