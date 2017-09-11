Тимошенко виступила рупором Саакашвілі: каже про спільний план опозиції (фото, відео)

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вийшла до журналістів під готелем "Леополіс" у Львові, де наразі нібито перебуває екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі. За словами народної обраниці, наразі опозиція планує скоординувати дії та створити спільний план дій, передає ТСН.

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"Демократичні проєвропейські опозиційні сили розпочали консультації про план спільних дій. Я думаю, що спільно всі політичні сили, коли будуть готові до оголошенні цього плану, це зроблять", - наголосила вона, не навівши ніяких подробиць.

Результати переговорів, на думку Тимошенко, можуть бути оприлюднені завтра, 12 вересня.

Сам Саакашвілі до преси не вийшов, на питання про те, де він, Тимошенко відповіла: "Зараз він буде з вами".

Як повідомляв УНІАН, до львівського готелю до Саакашвілі приїхали Тимошенко і Семенченко.

Раніше Аваков назвав два варіанти для Саакашвілі та його соратників: повернутись на кордон й офіційно пройти процедуру перетину або ж звернутися до міграційної служби.