До львівського готелю до Саакашвілі приїхали Тимошенко і Семенченко

Біля готелю, де після вчорашнього прориву кордону зупинився екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, ані правоохоронців, ані прихильників екс-очільника одеської ОДА немає, йдеться у сюжеті ТСН.

Лише велика кількість преси. За кілька хвилин у готелі має розпочатися зустріч Саакашвілі із українськими політиками. Журналісти стали свідками, як до готелю заходила Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Семен Семенченко - усі ті, хто супроводжував Саакашвілі дорогою до України.

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Про що йтиметься на цій зустрічі, поки що невідомо. Політики кажуть, що йтиметься про долю країни.

А поки політики на зустрічі, дружина і син Саакашвілі снідають у вуличному кафе.

Усю сьогоднішню ніч, за інформацією ТСН, у пункті пропуску "Шегині" працювала слідчо-оперативна група і представники військової прокуратури. За свідченнями прикордонників, а також відео та фотофіксацією слідчі встановили всіх, хто незаконно перетнув кордон у напрямку України. Це близько півсотні осіб, сам Саакашвілі, народні депутати і активісти.

Як повідомляв УНІАН, Аваков назвав два варіанти для Саакашвілі та його соратників: повернутись на кордон й офіційно пройти процедуру перетину або ж звернутися до міграційної служби.