Порошенко у США проведе переговори з представниками Пентагону

Президент України Петро Порошенко під час візиту до США проведе переговори з представниками Пентагону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час відвідування в Києві тренування представників національної збірної команди України для участі у змаганнях «Ігри нескорених».

«Одразу після Нью-Йорка у нас там ще будуть дуже цікаві взаємодія та переговори з Міністерством оборони, з американськими військовими. Я поки що не буду розкривати подробиць», - заявив він.

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«Одразу після цього ми будемо в Торонто (Канада), і ми в Торонто 22-го (вересня) на відкритті (змагань «Ігри нескорених» - УНІАН) представники уряду та моєї команди будуть з вами постійно, аж до церемонії закриття. Ми точно будемо тримати кулаки, не тільки ми, а й вся Україна буде тримати кулаки, вболіваючи за вашу перемогу», - додав глава держави, звертаючись до представників збірної.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сформував делегацію України для участі у роботі 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка сьогодні, 12 вересня, відкривається у Нью-Йорку. 19 вересня розпочнеться тиждень високого рівня. Порошенко має намір представити на Генасамблеї ООН ідею розгортання миротворчої місії на Донбасі.