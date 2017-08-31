Пентагон назвав нову кількість солдатів США в Афганістані: їх виявилося більше, ніж заявляли раніше

Кількість американських солдатів в Афганістані виявилося значно більше, ніж заявлялося раніше.

Як випливає з повідомлення міністерства оборони США, поширеного в середу, 30 серпня, в даний момент на території Афганістану перебувають близько 11 тисяч солдатів американської армії. Раніше Пентагон повідомляв про постійну присутність у цій азіатській країні 8400 солдатів, передає DW.com.

Нові дані при цьому не означають, що американський контингент вже був збільшений. Мова йде про зміну способу підрахунку військових, оскільки тепер в Пентагоні до розквартированих в Афганістані на довгий термін солдатів також відносять тих, хто прибув туди на короткий період.

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Однак не виключено також і збільшення американської військової місії, що може бути пов'язано з оголошеною президентом США Дональдом Трампом новою стратегією з Афганістану. Близько двох тижнів тому Трамп оголосив, що відправить туди додатково до 3900 солдатів, обґрунтувавши це великим впливом у країні терористів. Точна кількість солдатів, яка буде відправлена до Афганістану, поки не визначена. Відповідне рішення має прийняти глава Пентагону Джеймс Меттіс. Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп повідомляв про намір завершити багаторічну американську місію в Афганістані.