Окупанти в Криму знову заборонили татарам збиратись на меморіальні заходи

Окупаційна влада в Криму цього року знову заборонила проведення масових заходів з ушанування жертв геноциду кримсько-татарського народу. Про це повідомляє ТСН.

День пам”яті відзначають щороку 18 травня. У цей день 1944 року почалась депортація кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цього року Меджліс запропонував кримським татарам вшанувати жертв радянської влади в Криму, провівши молитву.

Опівдні 18 травня їх закликали вийти на вулиці біля своїх домівок і разом уголос прочитати молитву за померлими. А потім покласти квіти до меморіальних каменів, установлених у кожному населеному пункті.

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Натомість на материковій Україні річницю депортації відзначать цілою низкою меморіальних заходів для того, щоби нагадати всім про події 44-го та їх наслідки для кримських татар.

Мінінформполітики створило серію спеціальних роликів. Знімали їх у Криму фактично підпільно, лише у безлюдних місцях, куди не дістає око ФСБ.