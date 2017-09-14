Росія використовує на нашій території найсучаснішу техніку - посол України в США

Російська Федерація використовує на території України найновішу техніку. Про це заявив посол України у США Валерій Чалий в ході прямого інтерв’ю в програмі «Ваша Свобода».

«Росія продовжує використовувати найсучаснішу техніку, випробовує на нашій території, по-суті. Підводить до наших кордонів нові види озброєнь і типи озброєнь. Тому природній такий запит (надання Україні летальної зброї, - ред.), який знайшов підтримку у Конгресі», - сказав посол, коментуючи питання надання Україні летального озброєння.

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«Треба дотиснути тих, хто порушує правила, хто зробив крок агресивний. Росія, ви знаєте це, ніхто не буде добровільно виводити війська. Ні тільки під тиском», - сказав Чалий.

Як повідомляв УНІАН раніше,керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко переконаний, що надання Сполученими Штатами Америки Україні летальної зброї стало б гарантією припинення Росією агресивних дій. Про це Огризко заявив, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна щодо неприпустимості надання США летальної зброї Україні.

«Росія, яка озброїла бандитів, яка завезла на Донбас більше танків, ніж є в кількох європейських найбільших арміях станом на сьогодні, вони ще нам розповідають про те, що щось може комусь та чомусь заважати. Це черговий цинізм російської влади – не більше та не менше», - заявив Огризко.