Лазаренко у США мріє про дострокові вибори і планує збудувати міст

Україна незабаром прийде до дострокових парламентських виборів. Таку думку висловив лідер Всеукраїнського об`єднання "Громада" Павло ЛАЗАРЕНКО під час спілкування з учасниками з`їзду "Громади" по телефону зі США, повідомляє «Остров» з посиланням на управління інформаційного забезпечення партії.

П.ЛАЗАРЕНКО зазначив, що в даний час головне завдання "Громади" – підготовка до дострокових виборів.

Крім того, П.ЛАЗАРЕНКО повідомив про створення "Громадою" власного політичного проекту об`єднання України. На його думку, "Громада" може стати "мостом для об`єднання між вчорашніми "біло-блакитними" і "помаранчевими".

Перший етап VIII з`їзду політичної партії ВО "Громада" пройшов 28 жовтня. У роботі з`їзду взяли участь 327 делегатів.