КС готується «продовжити» повноваження Ющенка на 3 місяці?

Ситуація з достроковими виборами парламенту і терміном президентських виборів наближається до розв`язки, пише “Сегодня”. За даними видання, Конституційний суд схиляється до того, щоб визнати незаконною постанову Верховної Ради про призначення дати президентських виборів на 25 жовтня.

Посилаючись на власне джерело в Секретаріаті Президента, видання пише: «Минулого тижня у четвер глава Конституційного суду Андрій Стріжак приїжджав на Банкову, щоб проінформувати президента про майбутні рішення. Швидше за все, КС ухвалить, що президентські вибори мають пройти 17 січня».

В той же час рішення КС щодо запиту Віктора Ющенка, чи зобов`язана нова коаліція вносити подання на прем`єра, швидше за все буде негативним. «Сегодня» нагадує, що позитивне рішення дало б Президентові законні підстави для підписання указу про достроковий розпуск Верховної Ради.