Російська агресія не досягла своїх цілей в Україні, а дала зворотній ефект – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що російська агресія не досягла своїх цілей в Україні, а дала зворотній ефект.

Читайте такожРосійське вторгнення створило більш націоналістичну, об'єднану та прозахідну Україну – ВолкерЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

«Росія зараз перебуває у ситуації, коли вона не досягає того, що поставлено перед нею», - сказав Волкер.

«Росія хоче знайти спосіб створити таку інтервенцію, яка завершиться тим, що Україна стане проросійською, повернеться в сферу впливу Росії, але захоплення територій України насправді дало зворотній ефект - створило Україну більш об’єднаною, більш націоналістичною, більш орієнтованою на Захід, ніж раніше, навіть антиросійською. Росія цього не хотіла мати, коли це починалося», - додав він.