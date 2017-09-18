Гройсман закликав Верховну Раду цього тижня ухвалити пенсійну та судову реформи

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду України об'єднатися навколо ухвалення цього тижня законів про судову і пенсійну реформу.

Про це голова уряду заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook.

«Сьогодні починається новий пленарний тиждень роботи Верховної Ради України. Він є надзвичайно важливий, надзвичайно відповідальний, оскільки на порядку денному важливі реформи, в тому числі - реформа пенсійної системи. Також цього тижня стоїть не менш важливе питання - завершити судову реформу... Я закликаю сьогодні всіх об'єднатися навколо ідеї розвитку нашої держави. Наша держава має безмежні можливості, але це повинні відчувати люди. Ми в цей історичний період саме людьми уповноважені ухвалювати рішення, які зможуть змінити їхнє життя на краще, й це наша відповідальність. Я як прем'єр-міністр готовий брати на себе відповідальність реалізації реформ, у тому числі - пенсійної реформи. Давайте доведемо, що ми можемо об'єднуватися навколо інтересів людей», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, минулий пленарний тиждень показав, що український парламент може об'єднуватися навколо важливих для країни рішень.

Читайте такожУкраїна посіла 20 місце в прогресі реформ серед країн Східної Європи і Центральної Азії - НВ (інфографіка)

«Минулий пленарний тиждень показав - коли депутати об'єднуються, вони здатні ухвалювати рішення, які служитимуть українському суспільству. Зокрема, так було з надзвичайно важливою реформою освіти», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що цього тижня парламент розгляне законопроекти про судову та пенсійної реформи.

Зазначені реформи є структурними маяками програми співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. Ухвалення пенсійної реформи - обов'язкова умова виділення наступного траншу МВФ.