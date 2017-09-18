Юристи АПУ аналізують закон про освіту – представник президента у ВР

Представник президента в парламенті Ірина Луценко зазначає, що юристи Адміністрації президента аналізують закон про освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи закон вже надійшов до президента.

“Є певний період для того, щоби президент розглянув його. Він знаходиться вже у президентській адміністрації і юристи його аналізують, дивляться на предмет дотримання Конституції і окремих моментів”, - сказала депутат.

Вона додала, що президенту дається певний час для того, аби вивчити законопроект.

На уточнення, чи підписав голова парламенту цей закон, що має відбуватися перед передачею законів президенту, Луценко сказала: “Мав підписати, не знаю. Я за спікера не можу відповідати. Але я знаю, що юристи розглядають усі повністю проголосовані поправки, тези, цілісний документ”.

Водночас наразі на сайті парламенту ще немає інформації про підписання цього закону головою Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» під реєстраційним номером 3491-д був ухвалений парламентом 5 вересня. За це рішення проголосували 255 із 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Ним запроваджується 12-річна середня освіта в Україні. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська.

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Також передбачено, що у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

В законі передбачена атестація педагогічних працівників - чергова атестація проходить не рідше ніж один раз на п’ять років. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи.

Передбачена сертифікація педагогічних працівників шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Відповідно до закону, керівник державного та комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років і не більше ніж два строки підряд.

МЗС низки країн висловили стурбованість нормами закону щодо мови навчання представників нацменшин в Україні.

У Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

"Тому що ми провели, звичайно, наші дослідження, і Міністерство закордонних справ, і Міністерство освіти і науки, ми переглянули і Європейську хартію мов меншин, яку ми ратифікували. Ми переглянули також Міжнародну конвенцію національних меншин, і ми переконані, що ми її не порушуємо цією статтею (7-ма стаття закону про освіту в Україні щодо мови освіти - УНІАН)", - заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За словами голови групи “Воля народу” Ярослава Москаленка, стаття сьома цього закону направлена до Ради Європи на експертизу щодо її відповідності європейським стандартам, очікується, що експертиза триватиме близько півроку.