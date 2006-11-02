Депутат Лещенко увійшов до фракції Наша Україна

Про це на вечірньому засіданні повідомив спікер

Народний депутат Віктор ЛЕЩЕНКО увійшов до фракції «Наша Україна». Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ на вечірньому засіданні парламенту. Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія зареєструвала В.ЛЕЩЕНКА 27 жовтня народним депутатом за списком блоку «Наша Україна» замість загиблого Юрія Оробця. Ю.Оробець загинув у ДТП 16 жовтня у Києві.

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