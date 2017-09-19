Освітні пристрасті: парламент Угорщини одностайно засудив український закон "Про освіту"

В Угорщині парламент засудив український закон про освіту, одностайно проголосувавши за відповідну резолюцію. Про це повідомляє «ЄП» із посиланням на угорські ЗМІ.

Зазначається, що парламент країни заявив, що новий закон про освіту серйозно порушує право угорців Закарпаття на освіту їхньої рідною мовою, а також суперечить низці міжнародних документів, зокрема, Копенгагенському документу та Паризькій хартії ОБСЄ, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, договору про основи добросусідства та співпраці та іншим.

Парламент також закликав міжнародну спільноту засудити закон, який за ствердженням угорських парламентарів, порушує Конституцію України, згідно з якою схвалення нових законів або внесення поправок у чинні закони не має обмежувати наявні права.

Як повідомляв УНІАН раніше, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери. Законом запроваджується 12-річна середня освіта в Україні. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська. Також передбачено, що у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Пізніше президент Петро Порошенко наголосив, що в Україні не забороняється вивчати мови національних меншин, але кожна дитина має володіти українською.