Яценюк: у мене є три політичні конкуренти

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що в разі його участі в президентській кампанії у нього будуть троє основних політичних конкурентів.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Рівному.

«Боротьба буде дуже складною, однак вона ускладниться ще більше після вчорашньої заяви Президента (йдеться про заяву В.ЮЩЕНКА щодо балотування вдруге на посаду Президента України - УНІАН). Таким чином у мене три політичні конкуренти: Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО», – сказав А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що “сьогодні ми з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ політичні конкуренти”.

Сьогодні лідер «Фронту змін» перебуває з одноденним візитом у Рівному, де відкрив обласний осередок Ініціативи “Фронт змін”. Крім того, у програмі А.ЯЦЕНЮКА заплановано спілкування з мешканцями міста та відвідування міської дитячої лікарні.