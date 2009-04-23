Комісар ЄС: більша частина Угоди про асоціацію з Україною вже готова

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР відзначає, що більша частина Угоди про асоціацію з Україною вже готова.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

“Переговори про нову угоду проходять дуже добре. І ми продовжуємо здійснювати великий прогрес. Значна частина питань вже закрита, а ті питання, що залишилися, - це переважно складні технічні питання, в тому числі щодо функціонування зони вільної торгівлі”, - сказала комісар.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо нового практичного інструменту, який має замінити План дій у відносинах між Україною та ЄС, комісар зазначила, що цей новий інструмент також є технічною складовою Угоди про асоціацію, а тому поки зарано говорити, коли переговори щодо нього будуть завершені і коли він почне застосовуватися на практиці.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. У вересні 2008 року на саміті Україна-ЄС в Парижі було схвалено політичне рішення щодо того, що нова угода носитиме назву Угода про асоціацію.