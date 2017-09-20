Луценко анонсував конфіскацію ще $200 мільйонів "коштів Януковича"

Найближчими днями Генеральна прокуратура України оголосить про спецконфіскацію ще 200 млн дол. коштів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив під час засідання парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС, яке проходить у Дніпрі.

«Через день ми оголосимо про спецконфіскацію ще 200 млн дол. грошей Януковича, через місяць оголосимо ще. Ми постійно працюємо, щоб повернути Україні украдені Януковичем гроші», - сказав він.

За словами Луценка, ГПУ вже повернула до держбюджету 1,5 млрд дол., розкрадених Януковичем та його оточенням.

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Генпрокурор зазначив, що це найбільша спецконфіскація на території Європи, принаймні зроблена силами самої країни.

Луценко також наголосив, що збитки, нанесені Януковичем Україні, складають загалом 40 млрд дол.

«Янукович наразі у судовому процесі. Розслідування щодо усіх фігурантів справи Януковича завершується. Мова йде про екс-прем’єр-міністра з сином та ключових міністрів періоду правління Януковича», - додав генпрокурор.

Також Луценко повідомив, що до кінця 2017 року усі справи щодо фінансових злочинів, скоєних Януковичем та його оточенням, завершать і передадуть до суду.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд дол., заарештованих на рахунках Януковича та його оточення.