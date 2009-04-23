Кандидата в президенти від Компартії визначить з'їзд

Кандидата від Комуністичної партії України на посаду глави держави на майбутніх президентських виборах визначить з`їзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, участь Компартії в президентських виборах «буде найактивнішою», оскільки «інших політичних сил, які могли б протистояти цій навалі, немає, або вони дуже й дуже слабкі».

Поки П.СИМОНЕНКО не зміг назвати, хто конкретно представлятиме комуністів на президентських виборах, але запевнив, що це буде гідна людина.

«Я не кажу, хто конкретно буде представлений Компартією з однієї простої причини - я повинен дотримуватися статуту, а статут свідчить, що кандидатура визначається на з`їзді партії», - сказав П.СИМОНЕНКО, зазначивши, що «з`їзд ми, безумовно, проведемо в дуже стислі терміни». Він пояснив, що перший етап з`їзду проведено й з`їзд не закритий, «оскільки минулого року були побоювання парламентських дострокових виборів, тому з`їзд у нас може зібратися в будь-який день». І додав: «А кого виберуть. Я можу й сьогодні стверджувати, що буде найбільш гідна кандидатура». На запитання, чи буде йому конкуренція серед однопартійців, П.СИМОНЕНКО сказав: «Це я відповім вам вже після з`їзду».