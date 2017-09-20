Кремль не виконує рішення суду ООН щодо Криму - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Кремль не виконує тимчасові запобіжні заходи, визначені Міжнародним судом ООН, та має отримати належну відповідь з боку міжнародної спільноти.

Про це Порошенко заявив під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку.

«Кремль не виконує також тимчасові запобіжні заходи, визначені Міжнародним судом ООН», - заявив він.

Порошенко нагадав, що міжнародний суд зажадав від Росії утримуватися від збереження чи накладення нових обмежень на можливість кримськотатарської громади зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс, і забезпечити право українських громадян на навчання українською мовою.

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«Така неповага Росії до міжнародних зобов’язань мусить отримати належну відповідь з боку міжнародної спільноти», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.

19 квітня суд оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, в тому числі Меджліс. Також Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.