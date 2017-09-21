Миротворча місія має розміщуватися на всій території Донбасу - голова МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі своїм німецьким колегою Зігмаром Габріелем на полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-слудба МЗС України.

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Як зазначили у відомстві, головну увагу співрозмовники приділили мобілізації спільних зусиль з метою врегулювання російсько-українського конфлікту, забезпечення дотримання Росією Мінських домовленостей, а також просуванню ініціативи України щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.

"Габріель підкреслив, що мандат такої операції не має обмежуватися захистом членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і повинен включати всю територію окупованого Донбасу", - йдеться в повідомленні МЗС.