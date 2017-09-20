Лавров пожалівся на відсутність просування ідеї Путіна щодо миротворців на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «не можна сказати, що робота зупинена» щодо російської резолюції про місію ООН на Донбасі, але «нічого конкретного» щодо цієї пропозиції від зацікавлених країн не прозвучало.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Росії, про це Лавров сказав за підсумками переговорів у Нью-Йорку.

«Проект перебуває в тому вигляді, в якому він нами запропонований, з поправкою, яку було внесено після розмови по телефону президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Не можна сказати, що робота зупинена. Завжди, коли вноситься резолюція, країни, які хочуть внести пропозиції щодо тексту, запрошуються це зробити. Ми направили таке запрошення всім нашим колегам, провели обговорення, але поки що не почули нічого конкретного щодо нашого тексту», - сказав Лавров.

Він заявив, що українські партнери висловлюють «абстрактну незгоду».

Зокрема, за словами Лаврова, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що потрібно відразу вводити від 40 до 60 тис. озброєних солдатів, які, «в його уявленні, мають просто придушити «ЛНР» і «ДНР» і встановити там порядки, які розтоптуватимуть Мінські угоди».

«Наша пропозиція дуже чітка. Миротворці охоронятимуть СММ ОБСЄ і тільки при виконанні спостерігачами функцій, що випливають з Мінських домовленостей. Будь-яке інше призначення миротворчої місії означатиме перекреслення цих домовленостей. Цього українська сторона, схоже, і прагне», - сказав Лавров.

Також він зазначив, що на другій зустрічі в Нью-Йорку з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном не обговорювалася місія ООН на Донбасі.

«На переговорах ми не порушували цю тему. Є що обговорити - питання важливі. Миротворчість - один з найбільш ефективних інструментів ООН за всіх недоліків, що існують, мабуть, у будь-якому починанні. Немає межі досконалості. Миротворчість насправді вдосконалюється, були доповіді генерального секретаря ООН, які виклали цілу низку цікавих ідей, які зараз втілюються в життя», - сказав Лавров.

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За його словами, сьогодні миротворча діяльність має використовуватися максимально ефективно. «Позиція США полягає в тому, що на це витрачається занадто багато грошей. Вважаю, що можна отримати певну економію щодо цілої низки миротворчих операцій. Маю на увазі не згортання операцій з підтримки миру скрізь і всюди, а приведення кожної з них до більш ефективного й економнішого стану без шкоди для виконання ними своїх повноважень», - сказав Лавров.

Глава МЗС Росії заявив, що прозвучала заява про те, що США засуджують порушення суверенітету України. «Шкода, що попередня адміністрація в 2014 році не зробила такої ж заяви, коли стався збройний антидержавний переворот, було розтоптано домовленості, під якими підписалися представники ЄС. Проте ситуацію в Україні потрібно регулювати. Є дуже чіткий підхід до того, як це зробити - Мінські домовленості», - впевнений Лавров.

За його словами, за підсумками переговорів з Тіллерсоном сторони «підтвердили нашу відданість саме цим документам, які мають повною мірою бути виконані».

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко має намір представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. За його словами, необхідно ввести на Донбас миротворчу місію ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Радбезу ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

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У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію як внутрішньоукраїнський конфлікт і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Тука розкритикував заяву представника РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова, який закликав Україну, перш ніж вводити миротворців, законодавчо закріпити за Донбасом «особливий статус» за «формулою Штайнмаєра».

Як підкреслив Тука, «голуб» Гризлов заявив: перш ніж вводити війська ООН (бурятів у блакитних касках за версією Путіна) уздовж лінії зіткнення (про держкордон «голуби» і не згадують), Україна повинна на постійній основі затвердити «особливий статус» ОРДЛи. Та ще й друга Штайнмаєра приплів з його унікальною «формулою».

«Варто зазначити, що: 1. формула Штайнмаєра вже отримала свою оцінку - в сад. 2. ідея про «блакитних бурятів» теж отримала оцінку - в сад. 3. миротворці уздовж лінії зіткнення - в сад. Всі базові пропозиції «кремлівських миротворців» вже нам відомі і послані ... в сад», - додав Тука.

Раніше низка російських ЗМІ поширила заяву Гризлова, який стверджував, що перш ніж вводити миротворців ООН, Київ повинен законодавчо закріпити за Донбасом «особливий статус» за «формулою Штайнмаєра».