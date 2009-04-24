Міністр юстиції думає, що справа Піскуна не буде простою

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає проблематичним поновлення на посаді генерального прокурора Святослава ПІСКУНА в результаті рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином він прокоментував повідомлення про рішення суду щодо поновлення С.ПІСКУНА по посаді генпрокурора.

М.ОНІЩУК зазначив, що сьогодні «весь час перебував у перемовинах», тому не знайомий із рішенням суду і не може дати йому правову оцінку.

Однак він припускає, що йдеться про рішення суду першої інстанції, яке може бути оскаржене у суді апеляційної інстанції, «навіть якщо мова йде про його негайне виконання», що, за словами міністра, допускають справи про поновлення на посаді.

«Тим не менше, як свідчить досвід, у такого характеру випадках чи конфліктах існує стадія виконання, яка пов’язана з фактичним допуском до роботи особи, поновленої на цій посаді судом. Видається, що тут справа не буде простою», - сказав М.ОНІЩУК.

Особливо у цьому випадку, додав він, коли йдеться про рішення суду місцевої інстанції, яке за наявності відповідних обставин може бути переглянуте та відмінене судом апеляційної інстанції чи касаційних судом.

Як повідомляв УНІАН, Окружний апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні, 24 квітня, визнав незаконним указ Президента України про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Суд визнав незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2007 р. № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Указом від 26 квтіня 2007 року С.ПІСКУН був поновлений на посаді генерального прокурора.