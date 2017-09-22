Судову реформу сьогодні розглядав порожній зал Ради (фото)

У сесійний день близько 12 години, коли парламент мав розглядати поправки до законопроекту про судову реформу, у залі перебувало близько 30 депутатів. Про це у своєму Facebook написала перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

Читайте такожРада сьогодні не розглядатиме пенсійну реформу - нардеп"6-й сесійний день присвячено розгляду 4200 поправок до кодексів! За поправки голосують 30 депутатів! В тому числі за них не голосують представники фракцій, до яких входять автори поправок", - написала вона.

"За ці дні ВР не змогла розглянути десятки важливих, відкладених в сторону законів, в тому числі питання кібербезпеки, економічний блок, міжнародні ратифікаційні документи, пенсійну реформу", - зазначила Геращенко.

По обіді Геращенко закрила сьогоднішнє засідання парламенту. Вона нагадала, що наступного тижня депутати працюють з виборцями.

Наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Робота почнеться з розгляду поправок до судової реформи.