Нардепи не захотіли розглядати сьогодні судову і пенсійну реформи "до упору"

Верховна Рада тричі не підтримала пропозицію голови парламенту Андрія Парубія працювати сьогодні без обох перерв і до завершення розгляду судової та пенсійної реформ. Як передає кореспондент УНІАН, ця пропозиція тричі ставилася на голосування.

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З першого разу за неї проголосували лише 186 із 345 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Під час другого і третього голосування таку ідею підтримали 214 і 215 депутатів відповідно.

Спікер парламенту зауважив, що після консультацій голів фракцій така пропозиція знову ставитиметься на голосування, і, можливо, буде компромісне рішення, зокрема, залишити одну з перерв. Під час голосування за такий графік роботи в ложі уряду був присутній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.