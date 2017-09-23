Канада підтримує Україну на шляху євроатлантичної інтеграції

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердили міцні та тривалі зв’язки між Канадою та Україною та свою спільну відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.

Про це йдеться у спільній заяві керівників держав, оприлюдненій прес-службою глави української держави за підсумками зустрічі в Торонто.

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Зокрема, Канада продовжить підтримувати просування України на шляху євроатлантичної інтеграції та запровадження й дотримання стандартів НАТО. Зокрема, Канада підтримує мету України досягнути взаємосумісності з НАТО до 2020 року, надаючи допомогу у формі тактичного тренування та стратегічного консультування.

"Канада цінує відданість України своїм відносинам з НАТО та її значний внесок в операції під егідою Альянсу. У світлі спільних безпекових викликів ми підтверджуємо наш спільний інтерес у підтримані міжнародного миру через двосторонню Домовленість про оборонне співробітництво та нашу спільну відданість реалізації програми реформи оборонної сфери України", - йдеться в заяві.

Зазначається, що операція UNIFIER підтримує важливі зусилля у сфері військового навчання та нарощування потенціалу України для забезпечення свого суверенітету та безпеки, а також сприяє взаємовигідному обміну інформацією між збройними силами Канади та України.