Військові витрати України суттєво перевищують зобов’язання для країн НАТО – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що військові витрати України становлять понад 6% ВВП, що перевищує зобов’язання для країн-членів НАТО.

Про це він заявив під час виступу у Військовій академії США «Вест-Пойнт», повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми дуже цінуємо той факт, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч в нашій боротьбі», - сказав Порошенко.

Він особливо наголосив, що сьогодні керівництво, президент Сполучених Штатів, зарекомендували себе міцними та надійними захисниками міжнародного права.

«Ваша країна залишається світовим лідером у наданні практичної допомоги Збройним силам України», - зазначив Порошенко та повідомив, що військові витрати України вже перевищили 6% ВВП – «цифра, яка є набагато більшою, ніж зобов'язання для членів НАТО».

Президент підкреслив, що спільними зусиллями за допомогою США нам вдалося «набагато успішніше розбудовувати повністю нову українську армію, здатну зупинити російську армію – одну з найсильніших у світі».

«Ми цінуємо поради, надані нашими американськими партнерами з питань безпеки та оборонної реформи, зокрема, генерала Абізаїда, який також є випускником «Вест-Пойнта», - зазначив Порошенко.

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Президент нагадав про стан Збройних сил України у 2014 році і про правову норму, що забороняла доступ експертів НАТО до військових інституцій України.

«Мені не потрібно говорити, які сили були за цією нормою. У консультації з нашим парламентом я наказав негайно скасувати цю норму. Завдяки цьому ми можемо разом працювати над реформуванням Збройних сил України. І я дуже пишаюся тим, що ми разом створюємо одну з найсильніших армій на континенті», - сказав Порошенко.

Президент принагідно запросив представників академії «Вест-Пойнт» долучитися до проекту сприяння військовій освіті в Україні шляхом партнерства з одним із українських військових інститутів. «Ми чекаємо вас в Україні, де ви зможете дізнатися більше та отримати власний досвід гібридної війни», - сказав він.

Президент навів приклади успішного військового співробітництва України та США та повідомив, що батальйони, підготовлені американськими інструкторами, демонструють найкращу тактику та найнижчий рівень втрат під час бойових дій.

«Завдяки певному технічному оснащенню, яке вже надали США, жертви серед українських солдатів суттєво знизилися, а завдяки новій оборонній техніці ми можемо зберегти більше життів – як цивільних, так і військових», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на саміті Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Ньюпорті (Вельс) у 2014 році 28 країн-членів НАТО вирішили до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Наразі цю вимогу виконують лише 5 країн з 28 членів Альянсу.