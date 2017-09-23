Судді у справі про хабар Холодницькому намагалися розчулити суд історіями про послух у монастирі й відсутність нирки (відео)

Печерський райсуд Києва відправив за ґрати двох суддів Кіровського районного суду Дніпра, яких упіймали на спробі дати чималий хабар керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назарові Холодницькому.

Наталя Овчаренко з'явилася на засідання про обрання запобіжного заходу з браслетом на нозі та в оточенні трьох захисників, йдеться в сюжеті ТСН.

Одна з них - теж колишня працівниця того самого суду Дніпра, і теж зі скандалом звільнена за порушення присяги. Нині вже у ролі адвоката заявляє, що колегу підставили. Про те ж саме говорить і сама Овчаренко, яка запевняє, що до київського чиновника приїхала тільки запитати, чому не вирішується справа про її перше хабарництво – ще у квітні Овчаренко затримали при отриманні 30 тисяч доларів. "У тюрмі я просто помру! Я вас прошу: виявіть милосердя до мене, виберіть мені запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі! У мене зараз нічний домашній арешт – посильте його", - просила вона.

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Адвокати ж апелювали до 58-річного віку та поганого стану здоров'я Овчаренко. Сама вона зізналася, що перше ніж іти до головного антикорупційного прокурора – радилася з ворожкою. Однак попри передбачення, справи з Холодницьким владнати не вдалося. Розчарована екс-суддя тепер просить дати їй можливість піти на пенсію з роботи та усамітнитися послушницею в монастир. На жалісні почуття тиснув і голова Кіровського суду Геннадій Підберезний, котрий говорив, що в нього немає нирки, натомість є малолітня дитина. Однак суддя колег відправив за ґрати на два місяці, а в разі доведення їхньої провини Овчаренко та Підберезному загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тис. доларів голову Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного та колишню суддю цього ж суду Наталію Овчаренко.