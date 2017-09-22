Холодницький розповів про спробу дати йому $300 тисяч хабара

Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів, що двоє суддів з Дніпра намагалися дати йому хабар у 300 тисяч доларів, щоб кримінальне провадження проти них було закрито, передає ТСН.

"Не знаю чому, але голова суду вирішив, що можна прийти до мене на прийом, поговорити, які він казав, "як нормальні люди", домовитися і провадження буде закрито", - розповів Холодницький.

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Під час передачі першої частини хабара – 50 тисяч доларів – судді були затримані співробітниками Служби безпеки України. Сам Холодницький грошей не торкався.

"Було розкриття сумки, особа, яка принесла гроші, перераховувала їх. Я їх не торкався. Коли особа перерахувала ці кошти і поклала їх на стіл, відбулося затримання", - сказав він.

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Зараз затримані судді перебувають у слідчому ізоляторі. Назар Холодницький є свідком у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ затримала двох суддів, які намагались дати хабар очільнику САП Назару Холодницькому. Зокрема, йому пропонували гроші за закриття справи проти судді, якого НАБУ підозрювало у корупційних діях.