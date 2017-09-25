Конфіскація грошей Януковича: у ГПУ заявили про надходження перших мільйонів (відео)

Генеральна прокуратура почала процес конфіскації $ 200 мільйонів «сім’ї» Януковича. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Спецконфіскація 200 млн ОЗУ Януковича. Перші мільйони доларів пішли в держбюджет України", - підписала Сарган відео, на якому видно генпрокурора Юрія Луценка, який прийшов до «Укргазбанку».

Як повідомляв УНІАН раніше, 22 вересня, набуло чинності рішення суду щодо конфіскації грошей «сім’ї Януковича». Про це у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко. Мова йде про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів.

«Сьогодні вступило у законну силу рішення Соснівського райсуду м. Черкаси про ще одну спецконфіскацію банківських активів мафії Януковича на загальну суму 200 млн доларів. Собаки гавкають, а караван йде», - написав Луценко.