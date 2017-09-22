Піраміда із доларів: Луценко заявив про конфіскацію $ 200 мільйонів "мафії" Януковича

Сьогодні, 22 вересня, набуло чинності рішення суду щодо конфіскації грошей «сім’ї Януковича». Про це у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Мова йде про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів.

Читайте такожTransparency International подало позов проти ГПУ через засекречений вирок про конфіскацію $1,5 мільярда Януковича

«Сьогодні вступило у законну силу рішення Соснівського райсуду м. Черкаси про ще одну спецконфіскацію банківських активів мафії Януковича на загальну суму 200 млн доларів. Собаки гавкають, а караван йде», - написав Луценко.

Як повідомляв УНІАН раніше, Луценко анонсував, що найближчими днями Генеральна прокуратура України оголосить про спецконфіскацію ще 200 млн дол. коштів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.

«Через день ми оголосимо про спецконфіскацію ще 200 млн дол. грошей Януковича, через місяць оголосимо ще. Ми постійно працюємо, щоб повернути Україні украдені Януковичем гроші», - заявляв він.

За словами Луценка, ГПУ вже повернула до держбюджету 1,5 млрд дол., розкрадених Януковичем та його оточенням.

Генпрокурор зазначив, що це найбільша спецконфіскація на території Європи, принаймні зроблена силами самої країни.