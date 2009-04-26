Людина Тимошенко зустрілася з керівництвом Світового банку та МВФ

Сьогодні віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ у рамках офіційного візиту до США провів зустріч з керуючим директором Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕЛА.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, cторони обговорили стан та перспективи співпраці між Україною та Світовим банком.

При цьому Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛА привітала прогрес у двосторонніх відносинах та висловила готовність збільшити масштаби співробітництва.

Г.НЕМИРЯ запевнив у тому, що зусилля уряду України спрямовані на подолання наслідків світової фінансової кризи.

На зустрічі також йшлося про співробітництво України з іншими фінансовими установами, зокрема з МВФ. Віце-прем’єр-міністр поінформував Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛУ про домовленості, які було досягнуто минулого тижня під час перебування місії МВФ у Києві, та висловив сподівання, що вже найближчим часом Україна отримає другий транш кредиту стенд-бай МВФ.

Темі відновлення співробітництва України з МВФ була присвячена зустріч Г.НЕМИРІ з керуючим директором МВФ Д.СТРОСС-КАНОМ, що відбулася напередодні.

Йшлося про домовленості стосовно виділення другого траншу кредиту стенд-бай.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що досягнення домовленостей з МВФ щодо надання Україні фінансової підтримки є важливою подією для нашої держави. За його словами, продовження співпраці з МВФ також дозволить Україні крок за кроком поступово і впевнено виходити з кризи.

Як повідомляв УНІАН, 21-26 квітня Г.НЕМИРЯ перебуває з робочим візитом у США, де очолює делегацію України у Весняних зборах Ради керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку.