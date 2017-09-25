Росія не піде на поступки щодо Донбасу - приватна розвідка США

Після тижня високої дипломатичної активності навколо пропозиції направити миротворчі сили ООН на схід України здається малоймовірним, що конкретні кроки будуть зроблені найближчим часом. Про це йдеться у звіті приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає "Апостроф".

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом під час робочої поїздки на Генасамблею ООН до Нью-Йорка, щоб обговорити питання миротворців. За кілька днів до цього відбулася зустріч держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Незважаючи на ці зустрічі, прес-секретар МЗС Росії заявив, що ще занадто рано говорити про те, коли може відбутися голосування ООН з пропонованих миротворчих операцій.

Першорядними досі залишаються розбіжності щодо параметрів і сфери охоплення миротворчих місій. Пропозиція Росії передбачає розгортання сил на лінії зіткнення між українськими силами і бойовиками. Контрпропозиція України полягає в тому, щоб надати миротворцям ООН доступ до всієї окупованої території Донбасу, включаючи непідконтрольну ділянку кордону з Росією, через яку Москва поставляє зброю і живу силу бойовикам. Обидві сторони твердо стоять на своїх позиціях. Порошенко заявив, що миротворчі сили повинні отримати мандат, який охоплює весь Донбас. Однак Кремль відповів, що не буде підтримувати розгортання миротворців ООН на кордоні з Росією.

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Після зустрічі з Трампом Порошенко запевнив, що президент США підтримав пропозицію України. Однак сам Трамп не зробив офіційної заяви з цього приводу. Трамп також не прокоментував суперечливе питання про постачання летального зброї Україні. Однак спецпредставник США щодо України Курт Волкер, який також брав участь у переговорах з Порошенком, незабаром після цього провів зустрічі з американськими генералами для обговорення допомоги Україні в галузі безпеки.

Активний, але який у кінцевому рахунку не призвів ні до яких результатів, переговорний процес говорить про те, що розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі навряд чи станеться в найближчому майбутньому. Росія і Україна не можуть погодитися один з одним з ключового питання параметрів місії ООН, і Москва навряд чи піде на якісь серйозні поступки напередодні президентських виборів, які відбудуться у березні.

"Тим не менш Росія могла б отримати перепочинок у своїх переговорах із Заходом, підтримуючи таку пропозицію. Позиція західних посередників — а саме США, Німеччині і Франції – стане ключовим елементом, за яким потрібно стежити в цій дискусії. Створивши видимість зусиль для врегулювання українського конфлікту, Росія зможе відвести від себе критичний погляд Заходу у міру того, як деталі пропозиції будуть обговорюватися тижнями і місяцями", - йдеться у повідомленні.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії розмежування на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуваю в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

20 вересня Порошенко заявляє, що в миротворчій місії ООН на Донбасі немає місця для представників агресора.