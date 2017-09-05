У Путіна стверджують, що він "ніколи не заперечував" проти розміщення миротворців на Донбасі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Володимир Путін ніколи не заперечував проти розміщення миротворців на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков заявив журналістам.

«Путін ніколи не заперечував проти направлення миротворців, але при цьому завжди підкреслював, що це можливо лише після розведення сторін і лише з обопільної згоди сторін цього конфлікту - однієї із сторін є невизнані республіки», - сказав Пєсков і додав, що з ними треба обговорювати модальність миротворчої місії.

Разом з тим Пєсков зазначив, що ідея розміщення миротворчих сил ООН в Україні звучала і раніше. Зокрема, таку пропозицію висували президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«Я зараз не скажу вам, хто спочатку був ініціатором, але така ідея озвучувалася і президентом України, і канцлером ФРН», - сказав Пєсков.

За його словами, розмови ведуться давно, і в даному разі ця тема не може вирішуватися без контактів з обох сторін конфлікту.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України .

Сьогодні Пєсков заявив, жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі».