Безсмертний: краще жахливий кінець, ніж жах без кінця

Голова ради політичної партії “Народний Союз Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вимагатиме провести 11 листопада другий етап з’їзду партії.

Про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання під час інтернет-чату на “Українській правді”.

Говорячи про з’їзд, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що “краще жахливий кінець, ніж жах без кінця”. Саме тому він наполягатиме на цій даті.

Відповідаючи на запитання, чи тримається він за своє крісло, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ пожартував, що тримається лише “за те крісло, на якому сидить в редакції “Української правди”. “Я готовий бути тим, ким скаже з’їзд. Ревнощів у мене немає”, - відповів він на подібне питання.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також розповів, що ідея призначити заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА головою ради "Нашої України" виникла на зустрічі президії партії і Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Я там же висловив ідею: "Ми зацікавлені в тому, щоб до партії долучилися нові люди, в тому числі ті, які прийшли в Секретаріат. Але вони мають заслужити підтримку партійців, а не як парашутисти скинуті в партію", - сказав він.

Висловлюючи думку про те, наскільки реальним є оновлення партійної верхівки “Нашої України” і чи призведе це до підвищення рейтингу НСНУ та чи не вплине обрання А.ЯЦЕНЮКА головою ради партії до перетворення НСНУ на “помаранчеву” СДПУ(о), Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що “Наша Україна” завжди підтримує посилення партійного керівництва через кадри, яке б згуртовувало соратників Майдану. “Я пропонував А.ЯЦЕНЮКА на голову оргкомітету наступного етапу з’їзду, але рада "Нашої України" мене не підтримала. На мою думку, питання є вичерпаним. Рейтинг може бути забезпечений через вирішення партійцями проблем громадян”, - сказав він.

Говорячи про те, чому Микола КАТЕРИНЧУК досі не звільнений з партійної посади, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що М.КАТЕРИНЧУК є головою виконкому "Нашої України". “Свого часу я йому сказав: "Хочеш бути у політиці безсмертним - тримайся Безсмертного". Ним допущено дуже багато необачних кроків. І головний із них - це те, що він творить на кожному кроці собі ворогів із тих, хто хотів би йому добра. Але А.КАТЕРИНЧУК - молодий політик, і у нього все попереду”.

На запитання, чи здатен він створити новий політичний проект, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відповів, що новий проект – “це авантюрно і цікаво, а моя мрія - це не експерименти, не "тренуватися на кошечках", а творити велику політику”.