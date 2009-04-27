Тимошенко сподівається вмовити Путіна продавати Україні менше газу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що 29 квітня на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ їй вдасться домовитися про скорочення обсягів закупівлі газу для України в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Кагарлицькому районі Київської області після вручення чорнобильцям ключів від нових квартир.

«Ми обговорюватимемо питання скорочення споживання Україною природного газу. Я впевнена, що в домовленості будуть відкориговані плани споживання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що тема обговорюватиметься на рівні прем`єр-міністрів.

Вона повідомила, що на сьогоднішній день споживання газу дещо скоротилося, порівняно з минулорічними планами, оскільки газ економиться й на неповну потужність працює промисловість у зв`язку зі світовою кризою.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що Україні в 2009 році необхідно закачати в підземні сховища 19,5 млрд. кубометрів газу.

«Закачати нам потрібно 19,5 млрд. кубометрів, і це наша стабільність, наше благополуччя наступного року. Ми повинні продовжити ту добру традицію, яку започаткували 2008 року, коли вперше мали власний газ у сховищах. Ми його купили, закачали, й у нас було понад 20 млрд., і це говорило про те, що ми перед будь-якою кризою маємо запас. У нас немає страху ні перед якими кризами, коли в сховищах 20 млрд. кубометрів газу, й зараз ми повинні з Росією збудувати цю модель», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 29 квітня здійснить одноденний візит до Москви, де спільно з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ проведе четверте засідання Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгостроковий контракт (до 2019 року включно) на поставки газу українським споживачам. Відповідно до контракту обсяг поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.