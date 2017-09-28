Вибухи у Калинівці: Парубій впевнений, що на військовому складі була вчинена диверсія

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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що на військовому складі поблизу Калинівки, де 26 вересня виникла пожежа та вибухи боєприпасів, була вчинена диверсія. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“На моє переконання, майже переконаний - це є диверсія. Я впевнений, що це спланована робота агресора, в тому числі і в середині нашої країни”, - зазначив Парубій.

При цьому він підкреслив, що це “не знімає відповідальності з тих, хто не надав необхідного забезпечення, необхідної охорони складам українських боєприпасів”.

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Також Парубій наголосив, що надзвичайна подія на військовому складі поблизу Калинівки є ударом по безпеці держави.

За словами голови Верховної Ради, остаточні висновки щодо наслідків НС будуть за результатами роботи слідчих.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він ініціативу щодо відставки міністра оборони Степана Полторака, Парубій сказав, що не чув про таку ініціативу.

На уточнювальне запитання щодо відставки начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка, спікер зазначив, що має бути проведено розслідування.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждало двоє осіб.

За даними ДСНС, наразі ситуація нормалізована, відбуваються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення.

Інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).

Сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, у день вибухів на складі боєприпасів в Калинівці на території Вінницької області не було диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію на арсеналі в Калинівці мають відповідати найвищі посадовці, включно з керівництвом Генштабу ЗСУ.