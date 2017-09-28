Даних про безпілотник немає, ДРГ не було: Матіос спростував диверсію в Калинівці

В день вибухів на складі боєприпасів у Калинівці на території Вінницької області не було зафіксовано диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив під час брифінгу.

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"Диверсійних груп, про які говорить Facebook або інші, слідством з вивченням матеріалів Служби безпеки, інших правоохоронних органів на території Вінницької області встановлено не було. І даних про це немає. Це перше.

Друге - даних про безпілотні літальні апарати слідством, яке працює, буквально почало працювати через півтори години від початку вибухів, даних про безпілотні літальні апарати не встановлено", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, за даними ЗМІ напередодні вибухів у Калинівці спецслужби отримали інформацію про телефонні переговори групи осіб, які могли свідчити про планування диверсії.

Антитерористичну операцію, нібито, було вирішено замаскувати під заявлені спільні антитерористичні навчання за участю СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ЗСУ, прикордонників та інших регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом. Після вибухів на складах Калинівки навчання були припинені.

Нагадаємо, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області. Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, дві людини травмовано. Вибухи на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.