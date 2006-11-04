Ющенко занепокоєний взяттям Щербаня на поруки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає взяття колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ на поруки народними депутатами з парламентської більшості «красномовним, але вельми сумнівним жестом».

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві глави держави.

Президент застерігає політиків, насамперед із депутатськими мандатами, від втручання у слідство і судочинство. «ЩЕРБАНЬ всіляко ховався від правосуддя, втік від нього аж за океан, розшукувався Інтерполом», – зауважив В.ЮЩЕНКО. Взявши підозрюваного у кримінальних злочинах на поруки, народні депутати, очевидно, «добре усвідомлюють всі можливі правові та репутаційні наслідки такого кроку».

Президент вважає прибуття до України зі США В.ЩЕРБАНЯ «видворенням людини, яка на батьківщині підозрюється у кількох дуже серйозних злочинах».

Глава держави вдячний американській стороні, яка повернула українським правоохоронцям їхнього підслідного. В.ЮЩЕНКО розглядає справу екс-губернатора виключно в юридичній площині, «без жодних політичних домішок», – цитує слова глави держави його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА. «Ті, хто називає у діях правоохоронців стосовно ЩЕРБАНЯ інші мотиви, окрім вимог закону, свідомо вводять суспільство в оману», – заявив Президент. На його думку, будь-які спроби представити справу колишнього губернатора Сумщини у політичному світлі - безвідповідальні і недопустимі.

Президент наголошує, що остаточне слово у справі В.ЩЕРБАНЯ має сказати тільки суд. «Перед правосуддям рівні всі. Сьогодні слідство має кваліфіковано довести обґрунтованість звинувачень. У цьому зацікавлені всі: і сам ЩЕРБАНЬ, і правоохоронці, і суспільство, і уряд, і парламент, і Президент», – підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ сьогодні повернувся в Україну зі США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму.

Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів.

У відповідній постанові зазначається, що 3 листопада 2006 року до Генпрокуратури надійшло письмове клопотання від народних депутатів Яна ТАБАЧНИКА, Євгена ГЕЙЛЛЕРА, Михайла МИРОНЕНКА, в якій вони просять органи досудового слідства в разі повернення В.ЩЕРБАНЯ зі США до України обрати йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавлення волі, а саме – передати екс-губернатора Сумщини під їх особисту поруку.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.