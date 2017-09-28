До заступника міністра соцполітики та інших чиновників відомства приходили з обшуком

ГПУ та Нацполіція провели обшуки в заступника міністра соцполітики та інших посадовців відомства. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожОбшуки у Полтавській міській раді проводять через корупцію та зловживання владою - ЗМІ (фото)Повідомляється, що управлінням ГПУ з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями розслідується кримінальне провадження відносно службових осіб Міністерства соціальної політики за фактом сприяння ними керівникам комерційних структур у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету.

Також розслідуються злочини за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів, спрямованих на оздоровлення дітей шкільного віку та соціально незахищених категорій населення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

«Під час розслідування вказаного провадження 28.09.2017 Генеральною прокуратурою України спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції України проведено обшуки у заступника Міністра соціальної політики України та інших службових осіб Міністерства соціальної політики України», - йдеться в повідомленні.

На теперішній час досудове розслідування триває, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинених правопорушень проводяться необхідні слідчі дії.